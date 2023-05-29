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٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١١:٣٠ ص

قاسم الاعرجي يصل الى طهران على رأس وفد أمني

قاسم الاعرجي يصل الى طهران على رأس وفد أمني

وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد أمني لبحث إجراءات تأمين الحدود بين العراق وإيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا أصدره مكتب الأعرجي أوضح فيه أن "مستشار الأمن القومي يتوجه إلى طهران على رأس وفد أمني، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، لبحث إجراءات تأمين الحدود بين العراق وإيران".

وقال قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية محمد باكبور، إنه "تم الاتفاق مع الحكومة العراقية وتعهدت بالقضاء على الجماعات الإرهابية ونزع سلاحها وطردها من العراق".

وأضاف باكبور: "نحن ننتظر أن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها وأعطيناها فرصة وإذا لم يحدث شيء فإن هجمات الحرس الثوري الإيراني على تلك المواقع ستستمر"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الأمن جيد ومستقر في جميع أنحاء البلاد، وخاصة المناطق الحدودية".

/انتهى/

رمز الخبر 1933644

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