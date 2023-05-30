أمير عبداللهيان: لم تكن لدينا عوائق أو قيود لتوسيع العلاقات مع البرتغال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سيد مجيد تفرشي خامنه، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في البرتغال، بوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان قبل مغادرته إلى البعثة وقدم تقريرًا عن مهمته.

وفي هذا الاجتماع، اعتبر وزير الخارجية أمير عبد اللهيان مكانة البرتغال كاحدى دول جنوب أوروبا مهمًا وشدد: ليس لدينا عوائق أو قيود لتوسيع العلاقات مع البرتغال.

وشغل السيد مجيد تفرشي خامنه سابقًا مناصب المستشار السياسي لسفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في فنلندا ، وسفير بلدنا في نيوزيلندا ونائب الشؤون الدولية في مقر حقوق الإنسان.

/انتهى/