إيران تستضيف بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال 2024

أعلن اتحاد غرب آسيا لرياضة رفع الأثقال، عن موافقته على استضافة إيران، لبطولة رفع الأثقال - رجال، التي ستقام في دورتها الحادية عشرة على مستوى هذه المنطقة خلال العام 2024.

وأبرق رئيس الاتحاد الغرب آسيوي مصطفى صالح المهدي، بالمناسبة إلى رئيس الاتحاد الوطني الإيراني لرفع الأثقال سجاد أنوشيرواني؛ معربا عن سعادته حيال استضافة إيران لهذه البطولة.

وصرح المهدي في برقيته، أن اتحاد غرب آسيا لديه ثقة كبيرة بشأن جدارة إيران في استضافة بطولة رفع الأثقال بين دول غرب آسيا والتي ستقام نسختها الحادية عشرة خلال العام القادم.

وجاء في هذه البرقية أيضا أنه سيتم في وقت لاحق تحديد وإعلان التوقيت الدقيق لبطولة رفع الأثقال الغرب آسيوية 2024.

/انتهی/