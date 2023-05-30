إيران تعلن انشاء خط نقل كهربائي جديد مع تركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح وزير الطاقة الايراني، علي اكبر محرابيان، في اجتمع مع نظيره التركمنستاني، محمد رجب مرادوف، اليوم الثلاثاء في طهران، أن طاقة تبادل الكهرباء البينية تبلغ 500 ميغاواط بالوقت الراهن وستتضاعف مع انشاء خط " مرو – سرخس".

وأشار أن الاجتماعات مع الوفد التركماني الرفيع المستوى، ستناقش البدء على وجه السرعة بانشاء خط نقل الكهرباء" مرو – سرخس" بطول يبلغ نحو 150 كلم مبيّنا أن الجهة المقاولة للخط شركة ايرانية وسيتم استخدام معدات وامكانيات صناعة ايرانية بهذا الخصوص.

وأضاف الوزير محرابيان أن ايران ولحسن الحظ قامت بانشاء خط نقل للتيار الكهربائي بين " مشهد - سرخس" (شمال شرق) ومن المؤمل عبر استحداث خط " مرو – سرخس" في جمهورية تركمانستان أن نشهد اكتمال هذا المشروع وزيادة حجم التبادل الكهربائي باكثر من الضعف.