وزير الطاقة بحكومة طالبان: قضية حصة ايران في مياه نهر هيرمند قابلة للحل بالحوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال منصور ، عضو حكومة طالبان ، في مقابلة خاصة مع شبكة طلوع نيوز: "لا ينبغي تسييس قضية المياه وتجنب أي كلمات استفزازية".

ويعتقد عبد اللطيف منصور أن معاهدة مياه بحر هلمند هي الحل لأي توتر حول حقوق إيران المائية.

وقال لشبكة طلوع : أوضحنا مواقف وزارة الطاقة والمياه في هذا الشأن. نحن ملتزمون على أساس الاتفاق الذي تم التوصل إليه. عندما يأتي الجفاف ، يجب أن نرجع إلى المعاهدة التي يذكر فيها كل شيء.

وأضاف منصور: لقد أعلنا بالفعل أننا دولتان إسلاميتان متجاورتان وتربطنا علاقات دينية مع بعضنا البعض. العديد من مهاجرينا هناك في إيران ، لذلك نحن نحترم كل هذه الحالات ولا نريد تسييس مثل هذه القضية الفنية الى هذه الدرجة حتى تفرق الدعاية السلبية بين شعبي البلدين فمثل هذه التصريحات ليست في مصلحتنا ولا في مصلحتهم.

/انتهى/