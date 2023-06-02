50 قتيلا على الأقل ومئات المصابين في حادث تصادم ثلاثة قطارات في الهند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت صحيفة Hindustan Times أن الحادث وقع مساء الجمعة قرب مدينة بالاسور بولاية أوديشا. ووفقا للمعلومات الأولية، خرج قطار الركاب بنغالور - كلكتا عن مساره جزئيا بعد اصطدامه بقطار ركاب. وانتهى المطاف ببعض العربات على المسارات المجاورة، ما أسفر عن اصطدام قطار سريع من طراز Coromandel Express بالحطام وانحرافه عن مساره.

وتم تنبيه كافة المرافق والمستشفيات الطبية في بالاسور وضواحيها بضرورة الاستعداد لاستقبال الضحايا. وتخشى السلطات من أن يظل العديد من الركاب محاصرين في العربات المتضررة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه في الحادث. وقال في تغريدة على "تويتر": "في ساعة الحداد هذه، أفكاري مع أسر الضحايا. أتمنى للضحايا الشفاء العاجل. لقد أجريت محادثة مع وزير السكك الحديدية أشويني فايشناف وناقشت الوضع".

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