الهند تطلق أول مسبار شمسى لها على الإطلاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لما ذكره موقع "Space" فإن الهند بعد نجاحها على القمر، تتجه الآن نحو الشمس، حيث نشرت مركبة PSLV Aditya-L1 في مدار أرضي منخفض (LEO) كما هو مخطط له بعد حوالي 63 دقيقة من الإقلاع، ما أثار هتافات عالية في مركز التحكم بالمهمة.

قال جيتندرا سينج، وزير الدولة الهندي للعلوم والتكنولوجيا، بعد وقت قصير من نشره في البث الإلكتروني لإطلاق ISRO: "تهانينا للهند وتهانينا، ISRO [منظمة أبحاث الفضاء الهندية]".

وأضاف سينج: "بينما كان العالم كله يتابع هذا الأمر بفارغ الصبر، فإنها بالفعل لحظة مشرقة بالنسبة للهند"، وجاء الإطلاق الناجح في أعقاب إنجاز كبير آخر للهند في 23 أغسطس، حيث أصبحت مهمتها Chandrayaan-3 أول مهمة تهبط بهدوء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

من المتوقع أن تنتهى مهمة القمر القصيرة التي تشمل ثنائي مركبة الهبوط والمركبة الجوالة Chandrayaan-3 في غضون أسبوع أو نحو ذلك، عندما يحل الليل القمري القاسي في موقع هبوطهما، لكن رحلة Aditya-L1 الطويلة قد بدأت للتو.

ويقول مسئولو ISRO إن هذا العمل سيساعد العلماء على فهم النشاط الشمسي بشكل أفضل، بما في ذلك ديناميكيات التوهجات الشمسية والانبعاث الكتلي الإكليلي (CMEs)، والتوهجات عبارة عن ومضات قوية من الإشعاع عالي الطاقة، أما الانبعاث الإكليلي الكتلي عبارة عن انفجارات ضخمة من البلازما الشمسية.

ولعل كلا النوعين من الانفجارات يمكن أن يؤثرا علينا هنا على الأرض، على سبيل المثال، تؤدي الانبعاثات الإكليلية الكثيفة التي تضرب كوكبنا إلى إطلاق عواصف مغنطيسية أرضية يمكن أن تعطل الملاحة عبر الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة.

كما أنه لدى Aditya-L1 أهداف علمية أخرى أيضًا، على سبيل المثال، تهدف المهمة أيضًا إلى تجسيد الرياح الشمسية بشكل كامل، وهي تيار من الجسيمات المشحونة التي تتدفق باستمرار من الشمس، حسبما قال مسؤولو ISRO، وستقيس تركيبة الرياح الشمسية ومحاولة تحديد كيفية تسارعها.

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