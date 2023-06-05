امير عبداللهيان یدعوا وزير الخارجية التركي الجديد لزیارة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان مساء الأحد، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان، على تعيينه في هذا المنصب، واعرب عن أمله في أن يستمر التعاون الوثيق بين البلدين ويتحسن ويشهد نموا في المرحلة الجديدة.

ودعا أمير عبداللهيان في هذه المحادثة الهاتفية نظيره التركي لزيارة طهران مؤكدا ضرورة الاسراع ببرنامج توسيع العلاقات الثنائية.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني تعاون البلدين في القضايا الإقليمية بانه مهم ومثمر، مشددا على ضرورة تفعيل الآليات الإقليمية.

بدوره أعرب وزير خارجية تركيا هاكان فيدان عن امتنانه لرسالة التهنئة التي وجهها وزير خارجية إيران له، وأشار إلى أهمية استمرار الحوارات والتعاون الجيد بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية تركيا في المجالين الثنائي والإقليمي، معلنا استعداده للمساعدة في تطوير العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة.

وأكد وزير الخارجية التركي أنه سيزور طهران في أقرب فرصة ممكنة.

وابلغ فيدان تحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ، وأعرب عن تقديره لحضور محمد مخبر ، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية ، في حفل تنصيب الرئيس التركي.

يذكر ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن عن التشكيلة الحكومية الجديدة يوم السبت بعد ادائه اليمين الدستورية اثر فوزه قبل ايام في الانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة.

وتم تعيين رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان وزيرا جديدا للخارجية بدلا عن الوزير السابق مولود جاويش اوغلو.

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