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٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٤:٥٧ م

قائد في البحرية الإيرانية: حرس الثورة قام بتلبية نداءات الاستغاثة لأحد السفن الأجنبية في مضيق هرمز

قائد في البحرية الإيرانية: حرس الثورة قام بتلبية نداءات الاستغاثة لأحد السفن الأجنبية في مضيق هرمز

أعلن قائد المنطقة البحرية الأولى التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني البحرية عباس غلامشاهي،ان المنطقة استجابت لطلب المساعدة من سفينة تجارية أجنبية في مضيق هرمز، وساعدتها في تبديد مخاوفها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ان قائد المنطقة البحرية الأولى التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني البحرية عباس غلامشاهي، اعلن عن استجابة المنطقة لطلب المساعدة من سفينة تجارية أجنبية في مضيق هرمز، وساعدتها في تبديد مخاوفها.

وقال غلامشاهي: طلبت سفينة ترفع علم جزر مارشال المساعدة أثناء دخولها مضيق هرمز على القناة البحرية الدولية رقم 16 يوم السبت الماضي.

واضاف غلامشاهي: أجرينا اتصالا مع قبطان السفينة وأبلغنا بوجود ثلاثة قوارب بالقرب من السفينة وعن خوفه منها.

وتابع غلامشاهي: بالتعاون مع إحدى الدول المجاورة (بسبب موقع السفينة في المياه الإقليمية لذلك البلد)، وبعد التحقيق والحضور بالقرب من السفينة، تم حل مخاوف قبطان السفينة وتابع طريقه.

واشار غلامشاهي إلى ان وسائل الإعلام المعادية، لا تلتزم بأخلاقيات الإعلام وتحاول خلق جو من انعدام الأمن وتسعى إلى تبرير الوجود غير المشروع وغير المبرر لدول من خارج المنطقة في الخليج الفارسي من خلال نشر أخبار كاذبة.

وأكد انه لم تكن هناك أي سفينة لقوات أجنبية في المنطقة عندما طلبت السفينة التجارية المساعدة، وهذا الادعاء كاذب بالكامل.

رمز الخبر 1933817

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