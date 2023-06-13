البرلمان الإيراني يمنح الثقة لمرشح تولي وزارة الصناعة والتجارة والمناجم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الجلسة العلنية اليوم (الثلاثاء 23 يونيو) لمجلس الشورى الإسلامي، تم بحث ودراسة اختصاص وخطط عباس علي آبادي، حيث تمكن في ختام الجلسة وبعد إجراء عملية التصويت، من إحراز الثقة لتولي هذه الحقيبة.

وقدحضر هذه الجلسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر ، ورئيس مكتب رئيس الجمهورية، غلامحسين اسماعيلي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، محمد اسلامي، ووزير الطاقة، علي اكبر محرابيان، ووزير العمل والتعاون الإجتماعي، صولت مرتضوي.

وتمكن علي آبادي من الحصول على 187 صوت موافق من مجموع 255 صوت، بينما عارضه 58 نائب وامتنع 8 نواب من التصويت وصوتين اثنين باطلة.

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