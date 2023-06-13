  1. إيران
  2. السياسة
١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١٠:٥٤ ص

البرلمان الإيراني يمنح الثقة لمرشح تولي وزارة الصناعة والتجارة والمناجم

البرلمان الإيراني يمنح الثقة لمرشح تولي وزارة الصناعة والتجارة والمناجم

منح أعضاء مجلس الشورى الاسلامي ثقتهم إلى المرشح المقترح من قبل رئيس الجمهورية لتولي حقيبة وزارة الصناعة والتجارة والمناجم، عباس علي آبادي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الجلسة العلنية اليوم (الثلاثاء 23 يونيو) لمجلس الشورى الإسلامي، تم بحث ودراسة اختصاص وخطط عباس علي آبادي، حيث تمكن في ختام الجلسة وبعد إجراء عملية التصويت، من إحراز الثقة لتولي هذه الحقيبة.

وقدحضر هذه الجلسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر ، ورئيس مكتب رئيس الجمهورية، غلامحسين اسماعيلي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، محمد اسلامي، ووزير الطاقة، علي اكبر محرابيان، ووزير العمل والتعاون الإجتماعي، صولت مرتضوي.

وتمكن علي آبادي من الحصول على 187 صوت موافق من مجموع 255 صوت، بينما عارضه 58 نائب وامتنع 8 نواب من التصويت وصوتين اثنين باطلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1934017

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات