قاليباف: عاقبة زمرة المنافقين أظهرت ذروة القوة ونطاق نفوذ الجمهورية الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي، خلال خطابه في حفل اليوم الوطني للنقابات، إلى المواجهات التي حدثت قبل أيام بين الشرطة في البانيا وأعضاء زمرة المنافقين اثر رصد تحركات ارهابية للمنافقين، قائلا: "لقد رأيتم ما حدث لأعدائنا والجماعة الارهابية الذين يريدون شرا لبلادنا وإسلامنا، ولقد رأيتم مدي قوة الجمهورية الإسلامية ونفوذها".

وشدد قاليباف: "في أعمال الشغب التي حدثت في البلاد العام الماضي، قدمت النقابات والمسوقون وخاصة في طهران، أفضل ما لديهم ودعموا أمن البلاد وشرفها وأنا أفهم ذلك بكل وجودي... طبعا كانت هناك بعض المشاكل في تصرفاتنا، لكنكم رأيتم ما أصاب به أعداء البلاد والإرهابيين مثل زمرة المنافقين الذين لا يريدون خيرا لإيران والإسلام... العاقبة التي وصلت إليها زمرة المنافقين، أظهر مدى نفوذنا وقوتنا في العالم".

يذكر انها قامت الشرطة الألبانية، قبل أيام، بمداهمة معسكر أشرف 3 في هذا البلد الذي تتخذه زمرة المنافقين الإرهابية موطنا لها، واشتبكت معهم بسبب رصد تحركات ارهابية من هذه الجماعة؛ حيث اعتقلت من خلالها العديد من الارهابيين و أصابوا بعضهم بالجرح.

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