90 الف حاج ايراني يُنقلون جواً لاداء فريضة الحج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية عن نقل 90 الف حاج ايراني الى المملكة السعودية من 21 مطارا بالبلاد.

وأوضح " محمد محمدي بخش" اليوم السبت في مراسم تنسيق الرحلات الجوية لموسم الحج لهذا العام ، أن شركة الخطوط الجوية الايرانية (الناقل الرسمي) ستتكفل بتسيير الرحلات.

وأشار أن 30 بالمئة من الرحلات ستنطلق من مطار الامام الخميني (رض) الدولي في طهران.

وبيّن أنه منظمة الطيران المدني الايرانية تترقب انجاز التنسيقات النهائية مع السلطات السعودية خلال الايام القادمة.

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