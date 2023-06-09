تسجيل وفاة شخص و 17 إصابة جديدة بكورونا في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبر بيانها الصادر اليوم الجمعة حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، أشارت وزارة الصحة بأن العدد الاجمالي للاصابات بهذا الفيروس بلغ داخل البلاد لحد اليوم، 7 ملايين و612الفا و 130 شخصا ومجموع الوفيات 146 الفا و281 شخصا.

وتابعت، إن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 367 الف و 194 شخصا.

واضاف: يخضع 81 مريضاً مصاباً بكورونا للرعاية في أقسام الرعاية الخاصة بالمستشفيات و حتى الآن، تم إجراء 56 مليون و 742 ألف 824 اختبارًا لكورونا في البلاد.

وعن التطعيم العام ضد فيروس كورونا، أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها، توزيع ما مجموعه 155 مليوناً و 536 آلافاً و 312 جرعة من انواع اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) في أنحاء البلاد.

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