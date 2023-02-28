صفري يؤكد على استقطاب طلابي من إفريقيا وتنمية تصدير 650 شركة معرفية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهدي صفري صباح اليوم في مؤتمر نواب رؤساء الجامعات الايرانية الذي عقد في جامعة بيام نور: في وزارة الخارجية، في قسم الدبلوماسية الاقتصادية، حددنا حوالي 7-8 اقسام للحصول على العملة الأجنبية، ونقل التكنولوجيا والأعمال القائمة على المعرفة أحد الاقسام التي يمكن أن تجلب لنا عائدات من العملات الأجنبية .

وفي اشارة الى التعاون مع الادارة الدولية لوزارة العلوم اكد صفري: لقد عقدنا قرابة ثلاثة الى اربعة لقاءات مع الدكتور حدادي وكيل وزارة العلوم للشؤون الدولية وخاصة في مجال تمويل المشاريع والتقدم.

وأشار صفري إلى موضوع الشركات المعرفية وأوضح: لقد أكد قائد الثورة على هذه المسألة منذ حوالي 10-12 سنة، ولكن هذا العام أكد بشكل خاص على هذا الموضوع، ونحن نتمنى إن شاء الله ان ننفذ اوامر القائد.

وأضاف: لدينا احتياجات في البلاد ذات قيمة عالية، مثل الأدوية والمواد الخام وحاليا نستورد حوالي 1.2 مليار دولار من المواد الخام لصناعة الادوية بينما يمكننا صنعها بقدرتنا البتروكيماوية المتاحة.

وأشار صفري: منذ العام الجديد شكلنا لجنة مشتركة مع النائب العلمي لوزارة الخارجية ووزارة العلوم ووزارات أخرى لمراجعة السلع التي تحتاجها الدولة والعمل على الاكتفاء الذاتي. ان المهمة الرئيسية هي مشاريع المعرفية الأساسية. خلال رحلتنا إلى الصين، تحدث وزير الزراعة مع المسؤولين الصينيين عن زراعة الأرز. إنهم يستهلكون عُشر مياهنا ويحصدون أكثر بعشر مرات مما لم يتم حصاده، وكل هذه القضية اننا نحتاج إلى تقنيات خاصة، ويمكننا البحث في هذه التقنيات وتوفير المال في هذه الاتجاهات.

وقال صفري، نعمل مع وزارة العلوم على مختلف المشاريع ذات الاستهلاك العالي في الدولة، ومن حيث استقطاب الطلاب، فإن دول الجوار هي أولويتنا، لان المستقبل في أفريقيا .

وأضاف صفري نرغب في استقطاب طلابي من أمريكا اللاتينية، لكن أفريقيا هي هدفنا. في مالي وغينيا وموريتانيا يحتاجون الى علمنا.

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