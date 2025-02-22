المالكي: أمريكا طلبت حل الحشد الشعبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد زعيم ائتلاف دولة القانون العراقي "نوري المالكي"، في تصريح له اليوم السبت، أن أمريكا طلبت حل قوات الحشد الشعبي ودمجه مع القوات الأمنية، فيما أكد "ان الحشد الشعبي له دور أساسي في حفظ الأمن الداخلي للبلد".

وأوضح "المالكي" أن "تنفيذ هذا المخطط سيعرض البلد والوضع العام إلى الاهتزاز"؛ مشيرا إلى، أن "عدد أفراد الحشد الشعبي وصل إلى 260 ألف مقاتل".

وتابع : إن الحشد الشعبي يحتاج إلى إعادة نظر وتأهيل حتى يتحول إلى جهاز عسكري أسوة بالأجهزة الأمنية وأن يكون ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا؛ لافتا إلى، أن "قرار الرفض عراقي ولا توجد أي جهة خارجية تدخلت بهذا الأمر".

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، أشار رئيس الوزراء العراقي سابقا، بان "أمريكا طلبت من العراق اسكان أهل غزة في صحراء الأنبار، وهذا أمر مرفوض من الجانب العراقي والفلسطيني".