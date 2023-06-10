الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تجنب الإجراءات غير البناءة في مفاوضات رفع العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى محادثة هاتفية مع حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي ، رئيس جمهورية إيران الإسلامية ، ظهر اليوم السبت.

في هذه المحادثة الهاتفية التي استمرت 90 دقيقة ، ناقش رئيسا البلدين ، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ، التطورات الإقليمية وكذلك المحادثات حول رفع العقوبات.

وفيما يتعلق بتطور العلاقات الثنائية، وفي إشارة إلى سوء تقدير بعض الحكومات الأوروبية بشأن الأمة الإيرانية ، اعتبر رئيسي أن ذلك ناتج عن وقوع هذه الحكومات في فخ المعلومات الكاذبة من قبل الجماعات الإرهابية والانفصالية والمعادية، كما أكد على ضرورة احترام مبدأ السيادة الوطنية وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى آخر تطورات مفاوضات رفع العقوبات ، والتعاون بين إيران والوكالة ، والتأكيدات المتكررة لهذه المنظمة على تمسك ايران بالتزاماتها القانونية ، وأكد على ضرورة تجنب الإجراءات غير البناءة في مفاوضات رفع العقوبات.

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