إيران تسلم وثائق وفاة مرضى الثلاسيميا بسبب الحظر الأمريكي إلى محكمة لاهاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد دهقان إلى تأثير الحظر الامريكي الجائر على وفاة مرضى الثلاسيميا، قائلا: "لدينا ملف في محكمة العدل الدولية تدور حول العقوبات؛ يحتوي هذا الملف على عشرة مجلدات تم فيها إعداد الوثائق المتعلقة بآثار العقوبات على صحة الناس ورفاهيتهم وحياتهم".

وأضاف: "أن هذه الوثائق قد تم تسليمها إلى محكمة العدل الدولية وأن محامينا الدوليين مطلعون بشكل كامل على القضية"، مؤكدا: "إحدى القضايا هي تتعلق بموضوع وفاة مرضى الثلاسيميا بسبب الحظر الامريكي الجائر".

وقال دهقان: "ربما تكون وزارة الخارجية قد اتخذت بعض الإجراءات من وجهة نظر حقوق الإنسان... نحن مسؤولون عن متابعة القضية ونديره، ولكن في ما يتعلق بالدبلوماسية تتابع وزارة الخارجية العمل".

هذا وكان قد قال رئيس جمعية دعم مرضى الثلاسيميا في إيران: "انه بسبب العقوبات المفروضة على بلادنا، توفي 662 مريضا بهذا المرض في العام الماضي" مبينا: "بسبب ان اجسام بعض المصابين بالثلاسيميا يقاوم تجاه العلاج، يجب أن يستخدموا الماركات الأجنبية إلى الأبد، وبسبب الحظر المفروض على الأدوية، فقد عانوا من مشاكل كبيرة".

/انتهى/