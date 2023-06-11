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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١١:٢٤ ص

العميد يوسفي خوش قلب:

الحرب الهجينة تركز على الفضاء الإفتراضي ووسائل الإعلام/ ضرورة تنبه جيل الشباب بالهجوم الثقافي للعدو

الحرب الهجينة تركز على الفضاء الإفتراضي ووسائل الإعلام/ ضرورة تنبه جيل الشباب بالهجوم الثقافي للعدو

صرح نائب منسق قوات الدفاع الجوي للجيش العميد يوسفي خوش قلب أن التركيز الأساسي للحرب الهجينة هو الفضاء الافتراضي والإعلام، وقال: إن تنبه جيل الشباب له أهمية كبيرة في مواجهة الهجوم الثقافي للعدو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد يوسفي خوش قلب في اجتماع لقادة وأركان مقر هذه القوة، أن مشروع زيادة البصيرة والتفوق الروحي لقوات الدفاع الجوي يلعب دورًا مهمًا في تقوية أسس الأسرة، وذكر أن الشرط الأول ليكون لدينا مجتمعًا صحيًا وديناميكيًا هو صحة الأسرة واستقرارها؛ وظهرت جميع الإنجازات العلمية والفنية البشرية في ظل الأسرة السليمة.

وأوضح نائب منسق قوات الدفاع الجوي للجيش أن التركيز الأساسي للحرب الهجينة هو الفضاء الإفتراضي والإعلام، وقال: إن الحاجة إلى تنبه جيل الشباب له أهمية كبيرة في التعامل مع الهجوم الثقافي للعدو. لان رأس السهم للعدو يستهدف جيل الشباب.

واشار يوسفي خوش قلب إلى أن المراكز العلمية والتعليمية والأكاديمية لقوة الدفاع هي مركز العلم والجهاد لهذه القوة، مضيفا: حتى اليوم، يلعب علماء هذه القوة دوراً فعالاً في تحسين القدرات القتالية والدفاعية للدفاع الجوي وإنجازات وقدرات الدفاع الجوي للجيش تحمي سماء إيران الإسلامية بكل قوتها.

/انتهى/

رمز الخبر 1933945

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