العمید خوش قلب: قوات الدفاع الجوي حققت تقدماً واصبحت قوة متفوقة على الساحة الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد محمد يوسفي خوش قلب ان منظومة باور 373 تعبر عن الثقة بالنفس وازدهار مواهب الشباب الإيرانيين التي تنمو وتتفوق يوما بعد يوم.

وتابع العميد يوسفي خوش قلب ان المعلومات الدقيقة والديناميكية والشفافة التي تقدمها وسائل الإعلام، خاصة في المجال العسكري، تهدئ الناس وتكتسب ثقة الجمهور.

وصرح نائب منسق قوات الدفاع الجوي للجيش أن العدو يستغل المساحة الافتراضية والأدوات الإعلامية في الحرب الهجينة، مضيفاً: الأعداء يسعون للضغط على الرأي العام في كافة المجالات بأخبار كاذبة ونفسية وسلبية . لذلك من الضروري على وسائل الإعلام تحييد مؤامرات الأعداء بذكاء عالٍ.

وفي شرحه للأداء الناجح لقوات الدفاع الجوي للجيش منذ الحرب المفروضة حتى الآن، قال لقد أحرزت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش تقدمًا كبيرًا في مجال علوم الدفاع بتصميم وإرادة جادة وتفاعل بناء مع القوات المسلحة الايرانية وأصبحت قوة متفوقة في الساحة الدولية.

وتابع القول إن انعكاس أداء الأنشطة العسكرية الإيرانية المثيرة للإعجاب، خاصة في مجال علوم الدفاع، تلعب دورًا مهمًا في قوة الردع وتحسين القوة الدفاعية لبلدنا الذي يتم تعزيزه وتحديثه بمنتهى الجدية.

وأكد نائب منسق قوات الدفاع الجوي أن مهمة هذه القوة مهمة للغاية من حيث إرساء الأمن، وشدد على أن: مراكز البحوث العلمية والبحثية والتعليمية لقوات الدفاع أدت إلى خلق تدابير مبتكرة وتحويلية على مستوى قوة الدفاع وهي الان في طريقها إلى تحقيق وتمجيد الأهداف السامية للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الايرانية.

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