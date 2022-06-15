لا يملك العدو تقييم عن مدى خطورة ارتكاب أي عدوان على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد قائد عملیات الدفاع الجوي بالجيش، العميد محسن یوسفي خوش‌قلب، تفقد اليوم الاربعاء منطقة الشمال للدفاعات الجوية واطلع على القوة القتالية والاستعداد الدفاعي ومدى سرعة العمل واليقظة لدى القادة ومنتسبي القوات المسلحة في المنطقة.

وقال: "ان الدفاعات الجوية للجيش حصلت على قوة تجعلها قادرة على القيام بعمليات تكتيكية وخلّاقة وغير مرئية ضد العدو في مختلف المجالات، حيث ان اقتدار الجيش جعل إيران تتبوأ مرحلة متقدمة في المنطقة وتوفر الامن المستديم للشعب الايراني والتطور للبلاد".

وأضاف خوش قلب أنه شاهد لدى تفقده لهذه المجموعة النمو الكبير والتطور في العلوم الدفاعية، حيث ان الاعداء لايمكنهم تقييم الهجوم على ايران واصبحوا في دوامة وتخبط اذ ان اي عدوان من هؤلاء ضد الوطن سيجعلهم يواجهون رداً قاسياً من ابناء الشعب الايراني الأبطال في أية بقعة من هذا البلد".

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