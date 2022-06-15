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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٦:٢٣ م

العميد خوش‌ قلب:

لا يملك العدو تقييم عن مدى خطورة ارتكاب أي عدوان على ايران

لا يملك العدو تقييم عن مدى خطورة ارتكاب أي عدوان على ايران

أكد مساعد قائد عملیات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد "محسن یوسفي خوش‌قلب" على ان الاعداء غير قادرين حتى على تقييم خطر مهاجمة ايران، مؤكدا ان ارتكاب اية حماقة او عدوان على ايران سيواجه الاعداء ردا يجعلهم يعضّون اصابعهم ندماً ولن ينسوه ابدا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد قائد عملیات الدفاع الجوي بالجيش، العميد محسن یوسفي خوش‌قلب، تفقد اليوم الاربعاء منطقة الشمال للدفاعات الجوية واطلع على القوة القتالية والاستعداد الدفاعي ومدى سرعة العمل واليقظة لدى القادة ومنتسبي القوات المسلحة في المنطقة.

وقال: "ان الدفاعات الجوية للجيش حصلت على قوة تجعلها قادرة على القيام بعمليات تكتيكية وخلّاقة وغير مرئية ضد العدو في مختلف المجالات، حيث ان اقتدار الجيش جعل إيران تتبوأ مرحلة متقدمة في المنطقة وتوفر الامن المستديم للشعب الايراني والتطور للبلاد".

وأضاف خوش قلب أنه شاهد لدى تفقده لهذه المجموعة النمو الكبير والتطور في العلوم الدفاعية، حيث ان الاعداء لايمكنهم تقييم الهجوم على ايران واصبحوا في دوامة وتخبط اذ ان اي عدوان من هؤلاء ضد الوطن سيجعلهم يواجهون رداً قاسياً من ابناء الشعب الايراني الأبطال في أية بقعة من هذا البلد".

/انتهى/

رمز الخبر 1924554
https://ar.mehrnews.com/news/1924554/

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