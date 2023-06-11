مقتل ضابطين عراقيين وإصابة 3 جنود في هجوم داعشي في كركوك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الجيش العراقي في بيان إن هذا الهجوم جاء ردا على "الضربات الموجعة والعمليات النوعية التي نفذتها قواتنا المسلحة البطلة ضمن قواطع المسؤولية والتي كبدت عناصر عصابات "داعش" خسائر كبيرة في الأرواح وقتلت مجموعة كبيرة من قياداتها".

وأضاف البيان أن "هذه العصابات المنهزمة" في محاولة لإثبات وجودها "أقدمت عناصر إرهابية في الساعة 22:00 من يوم أمس بالتعرض بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لنقطة تابعة للواء 32 بالفرقة 8 في الجيش العراقي قرب قرية تل الورد بناحية الملتقى في قضاء الدبس ضمن محافظة كركوك، ما أدى إلى استشهاد ضابطين اثنين أحدهما برتبة مقدم والآخر برتبة ملازم أول وإصابة ثلاثة من الجنود".

وقد باشرت لجنة تحقيق مشتركة بالتحري للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

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