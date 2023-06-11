أمير عبداللهيان يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان بحث في مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر ، أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى العلاقات الودية والوثيقة بين إيران وقطر وأكد على زيادة توسيع العلاقات الثنائية.

وعبر عبداللهيان عن تقديره للدور الإيجابي والجهود البناءة للحكومة القطرية في العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية، وبحث مع نظيره القطري آخر التطورات الثنائية والإقليمية.

ومن جهته أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر ، عن ارتياحه للعلاقات الودية بين إيران والحكومة القطرية ، وأشاد بجهود وتقدم هذه العلاقات ، وأكد استمرار المشاورات الوثيقة بين البلدين.

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