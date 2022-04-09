وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، أن الصهاينة كانوا وما زالوا سبب انعدام الأمن في المنطقة.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، مباحثات هاتفية حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك سوريا والتطورات في الأراضي المحتلة ومحادثات فيينا.

وفي هذه المباحثات، هنأ وزير الخارجية الإيراني دولة الإمارات حكومة وشعبا بحلول شهر رمضان المبارك، ووصف العلاقات الثنائية بأنها متقدمة، وذكر أنه تم إجراء لقاءات ومشاورات جيدة بين مسؤولي البلدين./انتهى/