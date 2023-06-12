القوات الأربع للجيش على استعداد للوقوف والرد على أي تهديد من الاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأدميرال حبيب الله سياري اليوم جاهزية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذ مهمته في أعلى مستوياته.

وأضاف: "اليوم، تتمركز قواتنا البرية البطولية على الحدود الشرقية والغربية وتؤمن أمن الحدود". إن معظم القوات البرية للجيش في جميع أنحاء البلاد على استعداد للوقوف والرد على أي تهديد حيثما كان ذلك ضروريا للحفاظ على أمن واستقرار حدود البلاد.

وتابع الأميرال سياري: إن قوة دفاعنا الجوي، مع الحفاظ على جميع أنظمة الدفاع الأرضي على ارتفاعات مختلفة، تراقب وتحمي الحدود الجوية للبلاد على مدار 24 ساعة في اليوم.

وقال: "سلاحنا الجوي جاهز في أي لحظة باستخدام جميع أنواع المقاتلات، للتعامل مع أي تهديد حيثما كان ذلك ضروريا للدفاع عن الحدود الجوية في سماء البلاد وحدودها".

وأضاف مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الايراني إن قواتنا البحرية مستعدة لحماية الحدود وإرساء الأمن لخطوط الاتصال بالبلاد في مختلف البحار والمحيطات حيثما اقتضت الضرورة من الحدود البحرية ومنطقة المراقبة والمياه الإقليمية والمصالح والموارد في السطح، وتحت السطح ومنطقة الطيران للدفاع عن البلاد.

وأكد الأدميرال سياري: كل الحالات المذكورة تظهر أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصل إلى ما يحتاجه من خلال التوكل على الله والاعتماد على كل القدرات الداخلية.

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