إيران لم تخرق الاتفاق النووي وتركته والدول الأوروبية الـ3 تطيع سياسة البيت الأبيض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي، في حديث للميادين، قال ان ايران لم تخرق الاتفاق النووي وتركته والدول الأوروبية الـ3 تطيع سياسة البيت الأبيض.

وأكد مرندي ان إيران تدرك أنه من دون اتفاق متين وإنهاء للاتهامات الغربية الباطلة سيفشل أي اتفاق نووي. مشيرا الى انه لا يمكننا الثقة بالأميركيين والأوروبيين.

وأضاف ان الدول الاوروبية الـ3 حليفة للولايات المتحدة وليست حيادية ولا يجب أن ننخدع بالبروبغاندا. ومن الواضح أن الترويكا الأوروبية لا تريد اغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسيس. مؤكدا ان رئيس الوكالة الذرية يقف في صف الأوروبيين والأميركيين ويخضع لهم.

وتابع: هناك مجموعة إرهابية في ألبانيا مدعومة من الأميركيين هي من تقوم بهجمات ضد إيران، مشيرا الى ان مسؤول أوروبي أكّد خلال المفاوضات أنّ مطالب إيران محقة ولكن الأميركيون هم من يؤخرون ويماطلون.

ونوه الى ان الإيرانيين جاهزين لتوقيع الاتفاق وللعلم فإن الأوروبيين هم بحاجة إليه أكثر من إيران بسبب حاجتهم إلى الغاز، إيران تبيع غازها ونفطها وقادرة على الحصول على الموارد المالية. كلّما تأخر الاتفاق كلّما زادت المشكلة لدى أوروبا التي تريد الغاز مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال ان بايدن ضعيف ويعاني من مشاكل داخلية واقتصادية قبل الانتخابات النصفية، الإيرانيون ينتظرون من الأوروبيين والأميركيين تغيير موقفهم، والأوروبيون لا مشكلة لديهم في التوصل إلى اتفاق، المشكلة هي لدى بايدن الضعيف.

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