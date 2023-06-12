الصحة الايرانية: 4 وفيات و 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 29 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الأثنين انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 612 ألفا و 211 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 12 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 367 ألفا و 542 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 66 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. واشار التقرير الى تسجيل 4 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 288 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 763 ألفا و 3 إختبارات للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران. وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 537 ألفا و 682 لقاحا.

وحسب التقرير لا توجد الآن أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) والبرتقالية (متوسطة الخطورة) فيما هنالك 65 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 383 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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