بن حبتور بعد 3000 يوم من الصمود اليمني: لدينا استعداد للعودة الى المربع الأول للمواجهة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، عبد العزيز بن حبتور، في تصريح لقناة المسيرة اليمنية اليوم الاثنين: "بعد ثلاثة آلاف يوم الشعب اليمني قادر على إحداث المعجزات وهو عمليا أنجزها بعيدا عن رهانات المتخاذلين".

وأضاف: "ثلاثة آلاف يوم من العدوان والحصار حولها الشعب اليمني لصالح البناء بالنظر إلى محدودية إمكاناته ومقارنة بإمكانات تحالف العدوان".

وخاطب تحالف العدوان بقوله: " أنتم أمام فرصة للسلام الند بالند، ولدينا استعداد للعودة الى المربع الأول للمواجهة"، مضيفاً: "أنتم معنيون بالكف عن العبث بوحدة اليمن وتمويل المرتزقة".

وأكد الدكتور بن حبتور أن قائد الثورة زرع بذرة الصمود في نفوس اليمنيين والسكينة في أهم وأخطر المنعطفات.

وأوضح أن احترام الشعب لتاريخه وصبره وجلده تلاقى مع قائد صادق وشجاع وهو ما أثمر صمودا وانتصارا، مشيراً إلى أن الصمود الوطني لـ3 الاف يوم ما كان له أن يتحقق دون رؤية وثبات وشجاعة القيادة.

واختتم رئيس الوزراء تصريحه، بالتأكيد على أن اليمن جزء فاعل من المقاومة التي ترفض الهيمنة الغربية الصهيونية على المنطقة بكلها وعلى فلسطين بوجه الخصوص.

المصدر: المسيرة

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