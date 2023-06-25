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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٥:٠٤ م

منتخب كرة القدم الإيراني للناشئين يتأهل إلى كأس العالم

منتخب كرة القدم الإيراني للناشئين يتأهل إلى كأس العالم

تأهل منتخب كرة القدم الإيراني للناشئين إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 17 سنة بالفوز على منتخب اليمن بركلات الترجيح كما تمكن من الحصول على بطاقة المشاركة في كأس العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت المباراة بين منتخبي كرة القدم الإيراني واليمني للناشئين اليوم الأحد، في دور الثمانية لكأس أمم آسيا تحت 17 سنة.

وتوصل الفريقان إلى تعادل سلبي في نهاية 90 دقيقة قانونية من المباراة، فلذلك في النهاية تم تحديد الفائز في المباراة بركلات الترجيح، حيث تمكنت إيران من خلالها، من هزيمة اليمن بنتيجة 4: 2.

وبهذا الفوز ، تأهلت إيران إلى نصف النهائي لكأس امم اسيا وستواجه الفائز في المباراة بين اليابان وأستراليا كما تمكنت بهذا الفوز من حصد بطاقة العبور إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً.

ستستضيف إندونيسيا كأس العالم للناشئين في الفترة من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023.

/انتهى/

رمز الخبر 1934375

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