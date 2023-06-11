نادي "بورتو" يبيع نجمه الإيراني "مهدي طارمي" بشرط واحد فقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه منذ انضمامه إلى بورتو في صيف 2020، كان أداء مهدي تاريمي جيدًا بشكل استثنائي وكان أحدالنجوم بلا منازع في هذا الفريق البرتغالي. وبالنظر إلى أنه على وشك دخول السنة الأخيرة من عقده، فقد ترددت شائعات حول مستقبله المهني ويقال إن هذا النادي جاهز لبيع نجمه الإيراني.

زعمت صحيفة "ريكورد" البرتغالية في عددها الصادر اليوم (الأحد)، ان سيرجيو كونسيساو وقادة نادي بورتو لديهم مهمة مشتركة، وهي الحفاظ على مهدي طارمي، كأفضل هداف لهم للموسم المقبل.

وفقًا لهذا التقرير، فإن المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا سيترك نادي بورتو في الصيف المقبل فقط شريطة ان يتلقى بورتو عرضًا لشراء طارمي يكون مغريا.

مهدي طارمي البالغ من العمر 30 عامًا ، والذي نجح للمرة الأولى بتسجيله 31 هدفًا في مختلف المسابقات، في تجاوز الرقم القياسي البالغ 30 له في هذا الفريق، قد لعب حتى الآن في 147 مباراة لفريقه مسجلا 80 هدفا و 49 تمريرة حاسمة.

في الأشهر الأخيرة، تم ربط مهاجم المنتخب الوطني بأندية كبرى في أوروبا، بما في ذلك ميلان وإشبيلية وتشيلسي وأرسنال وبايرن ميونيخ.

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