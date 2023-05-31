رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم يلتقي مسؤولين من الاتحاد العُماني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه زار رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم، مهدي تاج، نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم الشيخ محسن المسروري وعضو هيئة الرئاسة في الاتحاد العماني ناصر بن سالم الهدايي في محل اقامتهما في طهران واجرى معهما محادثات.

ويزور هذان المسؤولان العمانيان طهران لحضور المباراة النهائية لكأس الاندية الايرانية لكرة القدم والتي ستقام مساء اليوم الاربعاء في ملعب آزادي في طهران.

كما اهدى تاج في هذا اللقاء لوحة تذكارية للمسؤولين العمانيين.

ومن المقرر أن يحضر نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم وعضو هيئة الرئاسة في الاتحاد العماني المبارة المقامة اليوم في ملعب آزادي بين فريقي الاستقلال وبرسيبوليس.

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