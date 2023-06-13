شهيد و9 اصابات برصاص الاحتلال بعد محاصرته منزلا في نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة في تصريح صحفي، استشهاد الشاب فارس عبد المنعم محمد حشاش 19 عاماً برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم بلاطة بنابلس، وقد وصل مستشفى رفيديا الحكومي مصاباً بالرصاص في الصدر والبطن والأطراف السفلية.

وبدوره، أعلن الهلال الاحمر، حصيلة مواجهات مخيم بلاطه: 1شهيد و 8رصاص حي و1 شظيه بالرأس.

وبدورها، قالت مصادر محلية :" إن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم بلاطة عقب فشلها في اعتقال مقاومين فلسطينيين بعد محاصرتها أحد المنازل في المخيم، اطلقت عليه خلال العملية العسكرية صواريخ محمولة على الكتف، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة".

وبالتزامن مع ذلك، قالت سرايا القدس- كتيبة نابلس في تصريح صحفي:" إن مجاهدونا في مجموعات بلاطة يخوضون اشتباك عنيف مع قوة صهيونية تحصنت في محيط المنزل المحاصر ويستهدفونها بصليات كثيفة من الرصاص".

وأضافت في بلاغات عسكرية متعددة "يخوض مجاهدونا في مجموعات بلاطة في هذه اللحظات اشتباكات مع قوات الاحتلال المتمركزة في عدة محاور من المخيم بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات الناسفة".

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