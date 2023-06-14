العميد صباحي فرد يعلن عن تجهيز قوات الدفاع الجوي بأنظمة صواريخ محلية متطورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام العميد علي رضا صباحي فرد، بتفقد منطقة الدفاع الجوي الشمالية الشرقية التابعة للجيش والوحدات التابعة لهذه المنطقة الدفاعية صباح اليوم (الأربعاء) وقيّم القدرة التشغيلية لهذه المنطقة من قبل مجموعات الدفاع.

وقال العميد صباحي فرد يتم مراقبة جميع تحركات الطيور الغريبة وتحديدها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وهذا الاقتدار الفريد من قبل حرس الحدود الإيراني جلب لنا الاستقرار والأمن على الساحة الدولية.

وفي إشارة إلى تجهيز الوحدات التشغيلية لقوات الدفاع الجوي بأجهزة رادار وصواريخ محلية متطورة، قال: إن ذكاء مهندسي الدفاع الجوي والخبراء التقنيين أدى إلى تصميم وتطوير وإنتاج أنظمة دفاع متفوقة حقاً من حيث الجودة والدقة مقارنة بالموديلات الأجنبية المماثلة، ولديها صيانة أكثر اقتصادا.

وقال قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش: إن القدرة التنافسية لأسلحة الرادار والصواريخ لقوات الدفاع الجوي تعد بقدرة وكفاءة عالية للمعدات الدفاعية التي تنمو وتتفوق في كل لحظة بجهود الشباب الايرانيين ليلاً ونهاراً.

/انتهى/