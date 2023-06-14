  1. إيران
  2. العلوم
١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١١:٥٣ ص

العميد صباحي فرد يعلن عن تجهيز قوات الدفاع الجوي بأنظمة صواريخ محلية متطورة

العميد صباحي فرد يعلن عن تجهيز قوات الدفاع الجوي بأنظمة صواريخ محلية متطورة

أعلن قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد عن تجهيز الوحدات العملياتية لقوات الدفاع الجوي بأنظمة صاروخية ورادارية محلية متطورة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام العميد علي رضا صباحي فرد، بتفقد منطقة الدفاع الجوي الشمالية الشرقية التابعة للجيش والوحدات التابعة لهذه المنطقة الدفاعية صباح اليوم (الأربعاء) وقيّم القدرة التشغيلية لهذه المنطقة من قبل مجموعات الدفاع.

وقال العميد صباحي فرد يتم مراقبة جميع تحركات الطيور الغريبة وتحديدها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وهذا الاقتدار الفريد من قبل حرس الحدود الإيراني جلب لنا الاستقرار والأمن على الساحة الدولية.

وفي إشارة إلى تجهيز الوحدات التشغيلية لقوات الدفاع الجوي بأجهزة رادار وصواريخ محلية متطورة، قال: إن ذكاء مهندسي الدفاع الجوي والخبراء التقنيين أدى إلى تصميم وتطوير وإنتاج أنظمة دفاع متفوقة حقاً من حيث الجودة والدقة مقارنة بالموديلات الأجنبية المماثلة، ولديها صيانة أكثر اقتصادا.

وقال قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش: إن القدرة التنافسية لأسلحة الرادار والصواريخ لقوات الدفاع الجوي تعد بقدرة وكفاءة عالية للمعدات الدفاعية التي تنمو وتتفوق في كل لحظة بجهود الشباب الايرانيين ليلاً ونهاراً.

/انتهى/

رمز الخبر 1934058

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات