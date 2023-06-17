وزير الدفاع الإيراني: البحر هو الخط الأمامي للمواجهة والتصدي للأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار وزير الدفاع الإيراني، خلال اللقاء مع مجموعة من القوات المسلحة للبلاد، إلى المكانة الاستراتيجية للبحر في تفكير القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائد الثورة، سماحة آية الله خامنئي، مؤكدا على ضرورة التواجد القوي في البحر وأهمية القوة البحرية للاقتصاد والتجارة والصناعة والدفاع.

وأعتبر العميد آشتياني: "البحر هو الخط الأمامي في مواجهتنا مع الأعداء والتصدي لهم، وبعض التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأتي من البحر"، مضيفا: "لذلك نحن بحاجة إلى صناعة بحرية متطورة وقوية ومتعددة الأغراض بقدرات دولية، أن يكون لنا حضور قوي في الممرات المائية والأراضي المائية، ومن ناحية أخرى ، يمكن أن تكون العلوم البحرية في مجال الدفاع قوة دافعة للصناعة البحرية في البلاد".

ولفت إلى النمو المتزايد لعلوم وتكنولوجيا في مجال البحر، مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والاتصالات، وما إلى ذلك، مشددا: "أنه من الضروري الانتباه إلى السلسلة العلمية والكاملة وخلق القيمة لهذه الصناعة، حيث أن هذه السلسلة، تكتمل بتعاون القطاعات المختلفة في وزارة الدفاع مثل قطاع الصواريخ والرادارت والدفاع الجوي والسايبر، فلذلك التآزر والتنسيق وتحديد الأولويات من الضروري".

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