سرايا القدس: قام مجاهدونا بكل اقتدار لتصدي قوات العدو في نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشفت سرايا القدس - كتيبة نابلس، اليوم الخميس أن المجاهدين في كتيبة جنين، نجحوا في الوصول إلى ساحة المواجهة في نابلس بالضفة المحتلة.

وحسب وكالة "فلسطين اليوم" قالت سرايا القدس:" إن المجاهدين في كتيبة جنين نجحوا بالوصول إلى ساحة المواجهة في نابلس، وقاتلوا كتفاً بكتف فكانوا أسود النزال وأهل الميدان وأمطروا قوات الاحتلال بصليات الرصاص بشكل مباشر.".

وأكدت سرايا القدس - كتيبة نابلس، أن كتيبة نابلس تصدت بكل قوة واقتدار لقوات الاحتلال الصهيوني التي أقدمت على اقتحام المنطقة الشرقية، حيث دارت اشتباكات مسلحة لم يسبق لها مثيل، والتي أسفرت عن استشهاد أحد أبطال شعبنا وإصابة عدد آخر.

ونعت كتيبة نابلس، بكل فخر واعتزاز الشهيد البطل خليل يحيى الأنيس (20 عاماً) الذي ارتقى شهيداً في ميدان المواجهة والتصدي لقوات الاحتلال.

وقالت كتيبة نابلس: "تمكن مجاهدونا في سرايا القدس بعون الله وقوته من خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال واستهدافها على أكثر من محور وتفجير عدد من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال بشكل مباشر"

وأضافت :" تمكن مجاهدونا الابطال بعون الله وتوفيقه من إيقاع وحدات الهندسة في شارع مريج بكمين محكم وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص وخاض مجاهدونا اشتباكات عنيفة في شارع رفيديا ومحيط مخيم العين امطروا خلالها قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة."

واستشهد شاب وأصيب آخرون بجراح مختلفة فجر اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى النجاح في نابلس عن استشهاد الشاب خليل يحيى الأنيس من مخيم العين، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال العدوان على نابلس.

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