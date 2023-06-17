أمين عام النجباء: لعبة أمريكا الجديدة هي احتكار تقنية الذكاء الإصطناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر الأمين العام للحركة تغريدة انتقد فيها التوجهات الماسونية التي تحكم منظمة الأمم المتحدة والتي جعلتها حديقة خلفية لأمريكا، وكتب أن التصريح الخطير للأمين العام للأمم المتحدة الذي دعا الخبراء للتحرك وإعلان "الذكاء الصناعي" تهديدا وجوديا للبشرية لا يقل عن خطر الحرب النووية، فإن هذا يعني أن أمريكا تسعى لاحتكار هذه التقنية ومنع العالم من الاستفادة منها.

وتابع الشيخ أكرم الكعبي، قائلا: الولايات المتحدة اليوم تحتكر تنوع انتاج الطاقة والتعاملات المالية العالمية وغير ذلك.

ودعا الشباب الرسالي إلى الاهتمام بهذه التقنية، متابعا على دول العالم المستضعفة عدم الرضوخ لهيمنة الاستعمار والاهتمام بهذه المجالات والتقنيات الحضارية والمهمة.

المصدر: النجباء