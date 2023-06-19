الأردن تدين العدوان الصهيوني على جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية، وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات الاحتلال بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات والإجراءات الأحادية التي تقوض مساعي خفض التصعيد، وشدّد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، في وقت سابق اليوم الاثنين، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وعشرات الإصابات، حتى لحظة كتابة الخبر بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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