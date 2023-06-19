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١٩‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٤:١٤ م

الأردن تدين العدوان الصهيوني على جنين

الأردن تدين العدوان الصهيوني على جنين

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين صباح الاثنين، محذرةً من استمرار دوامة العنف التي سيدفع الجميع ثمنها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية، وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات الاحتلال بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات والإجراءات الأحادية التي تقوض مساعي خفض التصعيد، وشدّد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، في وقت سابق اليوم الاثنين، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وعشرات الإصابات، حتى لحظة كتابة الخبر بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

/انتهى/

رمز الخبر 1934202

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