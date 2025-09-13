  1. الاقلیمیة
١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٦:٣٨ م

نائب وزير الثقافة العراقي يدعو لتعزيز التعاون مع ايران

أكد نائب وزير الثقافة العراقي، خلال تفقده جناح بيت الكتاب والأدب الإيراني بمعرض بغداد الدولي السادس والعشرين للكتاب، اكد على أهمية تطوير المصادر العربية المعنية بالدراسات الإيرانية؛ داعياً إلى تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال تفقده جناح بيت الكتاب والأدب الإيراني ضمن معرض بغداد الدولي السادس والعشرين للكتاب، اطّلع نائب وزير الثقافة العراقي على أبرز الإصدارات والأنشطة الثقافية التي يقدّمها الجانب الإيراني؛ لافتا بان القرّاء والباحثين في العراق يولون اهتماماً كبيراً الى تاريخ إيران وثقافتها، واكد على ان المكتبات العراقية تعاني من نقص في المصادر العربية المتخصصة في هذا المجال.

واضاف : إن التعاون مع بيت الكتاب والأدب الإيراني من شانه أن يسهم في سد هذه الفجوة وتوسيع دائرة المعارف المتاحة أمام القارئ العراقي.

كما أكد نائب وزير الثقافة العراقي بأن مثل هذه المبادرات الثقافية تعزز جسور التواصل بين الشعبين وتسهم في تعميق المعرفة المشتركة بتاريخ المنطقة وحضارتها.

علما ان بيت الكتاب والأدب الإيراني يشارك بأكثر من ألف عنوان من الاصدارات باللغة العربية وبما يشمل مجالات متنوّعة، في معرض بغداد الدولي السادس والعشرين للكتاب.

