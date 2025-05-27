توقيع 18 وثيقة تعاون بين ايران وسلطنة عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه تم توقيع 18 وثيقة تعاون بين كبار المسؤولين في البلدين خلال الزيارة الرسمية للرئيس مسعود بزشكيان إلى سلطنة عمان. تم توقيع هذه الوثائق بين مسؤولين من البلدين بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الثنائي وتوسيع العلاقات في المجالات القانونية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية والصحية والدفاعية والإعلامية والتكنولوجيا والطاقة والتعدين.

وعلى هامش هذا المراسم تم الكشف عن طابع بريدي تذكاري مشترك للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان كرمزا للعلاقات الثقافية والتاريخية بين البلدين.