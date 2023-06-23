إيران والإمارات توقعان اتفاقية لتوسیع الرحلات الجوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وسائل الاعلام في الامارات إنّ الاتفاقية التي جرى توقيعها بمقر هيئة الطيران المدني الإماراتية في دبي، تأتي في إطار تبني الإمارات لسياسة الأجواء المفتوحة، وتعزيز الربط الجوي بين البلدين، بما يعود بالفائدة على الناقلات الوطنية من خلال توسيع خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التجارة والسياحة.

وأوضحت أن الاتفاقية وقعها عن الإمارات مدير عام الهيئة سيف محمد السويدي، وعن إيران رئيس الطيران المدني محمد محمدي بخش.

وقال السويدي إن الاتفاقية تعد "خطوة مهمة إلى الأمام في ما يخص تنظيم الرحلات الجوية، وتمهد الطريق لتوسيع شبكة خدمات النقل الجوي، بما يعود بالفائدة على شركات النقل في البلدين".

وأشار إلى أن الاتفاقية "تسهم في خلق فرص جديدة للتجارة، ودعم عمليات الناقلات الوطنية للدولة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين رجال الأعمال والشركات التجارية وتشجيع المنافسة الحرة".

وتأتي هذه الاتفاقية بالتزامن مع لقاء رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان امس، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي قام بزيارة عمل للإمارات، التي قال عنها أمير عبد اللهيان إنها ستشكّل فصلاً جديداً في العلاقات مع الخليج الفارسي.

وبحث ابن زايد وأمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يُحقق مصالحهما المشتركة، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها.

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