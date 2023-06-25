حالة من القلق تسود صفوف المستوطنین بسبب الخيام التي أقامها حزب الله علی الحدود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب رئيس منتدى مستوطنات خط المواجهة على الحدود الشمالية "موشيه دافيدوفيتش"، الأحد 25 يونيو، عن حالة القلق التي تسود صفوف السكان بسبب الخيام التي أقامها حزب الله داخل الحدود (الإسرائيلية) على حد قوله.

وأشار "دافيدوفيتش" إلى أن عدم قيام الجيش بإزالة الخيام، ومنع حزب الله من مواصلة محاولاته فرض وقائع على الأرض يدل على أن الجبهة الداخلية غير جاهزة للحرب.

وطالب رئيس منتدى مستوطنات خط المواجهة على الحدود الشمالية، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش أن يقوموا بزيارة عاجلة للمنطقة وإطلاع السكان عن مبررات سياسة ضبط النفس التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية.

ودعا "دافيدوفيتش" لتعزيز التحصينات في المنطقة، ولإقامة مستوطنة في "هار دوف" لتأكيد السيادة "الإسرائيلية" على المكان.

يشار إلى أن قيام حزب الله بإقامة خيميتين على الحدود، أثار حالة من الغضب والتذمر على المستوى السياسي الذي توجه بشكوى ضد لبنان أمام مجلس الأمن وعلى المستوى العسكري الذي هدد بإزالة الخيام بالقوة.

كما اعتبره بعض المحللين بمثابة نقطة ضعف لقوة الجيش، لا سيما وأن الجيش قام بقصف المفاعل النووي العراقي في ثمانينيات القرن الماضي، وقصف المفاعل السوري عام 2007 دون سابق إنذار وها هو اليوم يقف حائرًا في كيفية التعامل مع خيميتين من قماش على الحدود.

المصدر: شهاب نیوز

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