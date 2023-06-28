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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١٢:٣٦ م

وزير الثقافة: سيتم افتتاح مصنع إنتاج الورق المشترك بين إيران وفنزويلا قريبًا

وزير الثقافة: سيتم افتتاح مصنع إنتاج الورق المشترك بين إيران وفنزويلا قريبًا

أعلن وزير الثقافة و الإرشاد الإسلامي الإيراني، محمدمهمدي اسماعيلي انه سيتم تشغيل مصنع إنتاج الورق المشترك بين إيران وفنزويلا في المستقبل القريب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الثقافة الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الحكومة، عن قرب افتتاح مصنع الورق المشترك بين إيران وفنزويلا.

ورداً على سؤال حول مصنع إنتاج الورق المشترك بين إيران وفنزويلا، قال اسماعيلي: "إن فنزويلا خصصت 400 هكتار من الغابات لهذا المصنع وتم إعداد جميع الأدوات اللازمة لتشغيله".

وتابع: "الآن تتم مناقشة موضوع الإدارة التنفيذية الفنية ورأس المال المستخدم فيه، وفي الاتفاقية التي أبرمناها مع وزير الثقافة الفنزويلي، أصبح من المقرر ان يزور فريقنا الفنية هذا البلد في الأيام المقبلة ويتفقد المرافق الفنية للمصنع المذكور".

وأضوح إسماعيلي: "ان مساهمتنا فيما يتعلق بمصنع الإنتاج المشترك مع فنزويلا هي تتعلق بالمساهمة في جزء من رأس المال العامل وجزء آخر يتعلق بالمعرفة الإدارية والفنية... معتمدا على هذين الموضوعين ونظرا إلى التسهيلات المتوفرة في هذا المصنع، نحاول استخدامها في أقصر وقت ممكن، حيث لدينا فرصة جيدة جدًا لدخول أسواق هذه المنطقة، وسنكون قادرين على توفير جزء من حاجة البلاد للورق بهذه الطريقة".

/انتهى/

رمز الخبر 1934474

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