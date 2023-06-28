ايران تركب أثقل منصة في المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تركيب منصة المرحلة الـ11 التي وصلت إلى موقعها بواسطة سفينة "أوشنيك"، بجهود وتخطيط خبراء إيرانيين في شركة النفط الوطنية الإيرانية مساء الثلاثاء، واكتمل صباح اليوم بنجاح.

ان تركيب منصة تزن 3200 طن كأثقل منصة في حقل فارس الجنوبي سيؤدي إلى بدء الإنتاج من هذه المرحلة المهمة والاستراتيجية بعد 20 عامًا.

جاءت المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي نتيجة للجهود الفريدة للشركات الإيرانية والمتخصصين في قسم العمليات، وتم تسجيل ارقام قياسية مثيرة للاهتمام في مختلف الإدارات التشغيلية، مثل نقل المنصة وتركيبها ، والحفر، وخطوط الأنابيب و...

يذكر ان الهدف النهائي لتطوير المرحلة الـ11 من حقل فارس الجنوبي المشترك هو إنتاج 56 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا.

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