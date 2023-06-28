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٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٣:٢٤ م

إنقاذ 86 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا

إنقاذ 86 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا

أعلنت شركة "أوشن فايكنغ" التي تتخذ فرنسا مقراً لها أنّ سفينة إغاثة تابعة لها أنقذت 86 شخصاً قبالة سواحل ليبيا بعدما تعطلت السفينة التي كانت تقلّهم خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال متحدث الشركة لوسائل إعلام فرنسية إنّ "الذين تم إنقاذهم، وغالبيتهم من غامبيا والسنغال، كانوا يعانون الجفاف والإرهاق وحروقاً ناجمة عن الوقود".

وأوضح أنّ غالبية المهاجرين من القصّر الذين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط من دون ذويهم.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال الجمعة الماضية: "إذا لم تجد الشعوب الأفريقية الأمل والفرصة بالحياة في بلادها، فإنها سوف تتحرك باتجاه أوروبا".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري في الجلسة الختامية للقمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي.

ولفت السيسي إلى أنّ 27 ألف أفريقي غرقوا بسبب الهجرة غير الشرعية لأوروبا آخر 10 سنوات.

وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى فقدان أثر 1724 مهاجراً خلال محاولتهم عبور المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام الحالي، وهي حصيلة أكبر مقارنة بـ1417 العام الماضي.

/انتهى/

رمز الخبر 1934483

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