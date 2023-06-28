المدعي العام الإيراني: محاكمة المنافقين ستجرى قريباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المدعي العام الإيراني إلى جرائم إرهابية وأعمال اغتيال نفذها أعضاء زمرة المنافقين الإرهابية في الأعوام الأولى لإنتصار الثورة الإسلامية، قائلا: "استمر وجود المنافقين بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل حتى اليوم، ولكن بالصدفة أصابهم سهم غير مرئي في ألبانيا قبل عدة أيام ونتمنى أن يكون هذا بداية زوال هذه المجموعة الارهابية الشريرة" .

وأضاف منتظري: "ان هناك 700 لائحة اتهام ضد المنافقين مع قائمة الإرهابيين من هذا التنظيم تم إعدادها في الجهاز القضائي وإرسالها إلى المحكمة"، مؤكدا: "قريبا ستعقد محكمة دولية لمعاقبة هؤلاء المجرمين".

يذكر ان زمرة المنافقين تتشكل من مجموعة أفراد ارهابي قاموا في السنوات الأولى من انتصار الثورة الإسلامية بجرائم قتل و اعمال إغتيال ضد الشعب الإيراني وسلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث قتلوا اكثر من 17000 شخصا في أبشع أشكال القتل.

/انتهى/