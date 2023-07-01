  1. إيران
  2. السياسة
٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٤:٢٥ م

رئيس وزراء ألبانيا: إذا أراد "مجاهدو خلق" الحرب مع إيران فعليهم مغادرة بلادنا

رئيس وزراء ألبانيا: إذا أراد "مجاهدو خلق" الحرب مع إيران فعليهم مغادرة بلادنا

أكد رئيس وزراء ألبانيا، ايدي راما، انه إذا أراد "مجاهدو خلق"(زمرة المنافقين) استخدام أرضنا للحرب مع إيران، فعليهم مغادرة ألبانيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس الوزراء الألباني في مقابلة مع صحيفة "اشبيغل" الألمانية أن مجموعة مجاهدي خلق لا يمكنها استخدام ألبانيا لشن حرب على الحكومة الإيرانية.

وفي أول تصريح له بعد مداهمة الشرطة الألبانية لمعسكر أشرف 3 الذي يكون المقر الرئيسي للمنافقين في هذا البلد، قال إيدي راما: "إن المجاهدين يقطنون في بلادنا منذ عدة سنوات ونرحب بوجودهم، لكن بشرط ألا يستخدموا ألبانيا كمنصة لعملياتهم، الشرط الذي انتهكوه مرارًا وتكرارًا".

ورداً على سؤال حول تصرفات المنافقين السيبرانية ضد الحكومة الإيرانية، أوضح: "ألبانيا ليس لديها نية للدخول في حرب مع إيران ولا تحب أن يسيء أي شخص لإستضافتنا".

وردا على سؤال عما إذا كنت ستغادر ألبانيا إذا كنت مكان المجاهدين، قال: "إنني على علم بالغضب على الحكومة الإيرانية، لكن الآن بلادنا يستخدم كحصن في حرب ليست حربنا... نعم، لديك دائمًا الحق في الكفاح من أجل الحرية، ولكن إذا كنت تريد ذلك، فإن ألبانيا ليست المكان المناسب لذلك، ويجب عليك تركها".

/انتهى/

رمز الخبر 1934562

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات