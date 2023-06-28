رئيسي يهنئ رؤساء الدول الاسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني،حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، ارسل إلى نظراءه في الدول الاسلامية برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وتطلع الرئيس الايراني عبر برقيات التهنئة التي، الى "مزيد من الوحدة والتماسك بين مسلمي العالم، ورقي الامة الاسلامية".

واعتبر رئيس الجمهورية، ان عيد الاضحى، هو تجسيد لاصدق العبادات واكثرها نقاء والامتثال الى امر الباري تعالى؛ مبينا بان النبي ابراهيم (عليه السلام) نجح في الاختبار الالهي مرفوع الراس ليصبح مثالا لتضحية العباد في سبيل المعبود.

وعبر رئيسي على امله في ان تواصل الشعوب المسلمة، المضي في ظل التعاليم الدينية السامية، وتسهم في اعلاء كلمة الاسلام المفعمة بالرحمة والمودة في انحاء العالم.

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