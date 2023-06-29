نائب الرئيس الإيراني يتفقد معرض الكامب الدولي في طهران

وأفادت كالة مهر للأنباء أنه، رافق نائب الرئيس الايراني في هذه الزيارة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات "عيسى زارع بور" الى جانب عدد من معاونيه ومسؤولي هذه الوزارة.

هذا وبدا المعرض اعماله منذ الاحد الماضي 25 حزيران / يونيو، بعد توقف استغرق 4 اعوام، خلال مراسم افتتاح خاصة برعاية وزير الاتصالات الايراني ومعاون رئيس الجمهورية للشؤون العلمية ورئيس المركز الوطني للفضاء الافتراضي ورئيس صندوق التنمية الوطني وجمع من رجال الاعمال الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي الى جانب مسؤولين اعلاميين في البلاد.

وفي تصريح للصحفيين بعد تقفده المعرض، قال "مخبر" ان "الحكومة مصمّمة على توظيف طاقات الشركات المعرفية في سياق مشاريعها"؛ مبينا ان الانجازات الوطنية الجيدة في مجالات النفط والزراعة والصناعة، تحققت بفضل جهود هذه الشركات.

هذا وسيختتم معرض الكامب الدولي عصر اليوم، نشاطاته في اطار دورته السادسة والعشرين التي ضمت نحو 500 شركة معرفية محلية وخارجية.

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