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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١٢:١٧ م

تجمع لأهالي العالقين من قبل زمرة خلق الارهابية أمام السفارة التركية في طهران

تجمع لأهالي العالقين من قبل زمرة خلق الارهابية أمام السفارة التركية في طهران

اجتمع، صباح اليوم، العديد من اهالي العالقين من قبل زمرة خلق الارهابية أمام السفارة التركية في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تجمع أهالي العالقين من قبل زمرة خلق الإرهابية، اليوم الجمعة أمام السفارة التركية كمكتب حامي مصالح بلادهم نيابة عن ألبانيا واعربوا عن امتنانها للعمل المسؤول لنظام القضاء والشرطة في ألبانيا، و عن سيطرتهم على مقر مجاهدي خلق في ذلك البلد وأعربوا عن مطالبهم، بما في ذلك إطلاق سراح أحبائهم من سجن قادة زمرة خلق الإرهابية، وكذلك الإذن بالسفر إلى ألبانيا للقاء أحبائهم بعد حوالي أربعين عامًا.

وأقيم هذا التجمع أمام السفارة التركية في تقاطع اسطنبول بحضور أكثر من بضع مئات من الأشخاص في طهران.

وصاح المشاركون في انسجام تام أن الإفراج عن الأسرى حقنا المطلق. كما ركزت لافتات مختلفة على محاكمة كبار مسؤولي المنافقين.

/انتهى/

رمز الخبر 1934521

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