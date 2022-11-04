اعتقال 3 اشخاص من زمرة خلق الارهابية في شيراز

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قال حجة الاسلام والمسلمين كاظم موسوي ان نشاط هؤلاء الارهابيون المعتقلون لم يكن حصرا على محافظة فارس وانهم قد مارسوا نشاطاتهم الارهابية في محافظات اخرى ايضا، موضحا ان المعتقلين قاموا بتصميم وقيادة مشاريع دعائية لصالح زمرة خلق الارهابية وزعيمها المجرم.

وشرح موسوي ان هذه الخلية الارهابية كانت عاكفة على التخطيط لعملية تخريبية لكن استخبارات حرس الثورة الاسلامية ووزارة الامن الايرانية قد رصدوا هذه الخلية في عملية مشتركة وجرى اعتقالهم على يد استخبارات حرس الثورة الاسلامية، وتم ضبط متفجرات كانت بحوزتهم.

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