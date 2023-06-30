حجاج بيت الله يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يتوجه الحجاج في أيام التشريق -وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد- إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى.

ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم الثاني عشر من ذي الحجة (اليوم الجمعة) قبل غروب الشمس، ويتوجه بعدها إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع وبه ينهي مناسبك الحج.

وقد أدى حجاج بيت الله الحرام -أول أمس الأربعاء- شعائر يوم النحر، إذ رموا جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى ثم طافوا بالبيت العتيق وتحللوا من الإحرام.

وقبل ذلك، كان الحجاج قد نفروا إلى مشعر مزدلفة بعد أن وقفوا بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة أن عدد ضيوف الرحمن هذا العام بلغ أكثر من 1.8 مليون حاج، قدموا من أكثر من 150 دولة.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ 21% من إجمالي الحجاج، ومن الدول الآسيوية غير العربية 63.5% من إجمالي ضيوف الرحمن، بينما بلغ عدد حجاج الدول الأفريقية غير العربية 13.4%، ومن دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى 2.1%.

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